Médico de Bolsonaro prepara terreno para outra internação: "ele não está livre de ter outra obstrução intestinal"

247 - O médico-cirurgião Antônio Luiz Macedo, responsável pelo atendimento a Jair Bolsonaro, já prepara o terreno para uma nova internação do chefe do governo federal.

Em meio a suspeitas de que Bolsonaro se utiliza da suposta facada de 2018 para fabricar 'problemas de saúde' em períodos de crise de seu governo, como uma tentativa de recuperar sua popularidade, Macedo disse que novas obstruções intestinais podem ocorrer.

“Tem caso, que não é o dele, com torção no intestino. [Com a sonda], a gente descomprime a parte antes da obstrução. Então, tem o peristaltismo, o movimento intestinal. Só tiraria a dobra se houvesse uma obstrução que não regredisse. Se eu abrir para tirar, corre o risco de colar outras partes do intestino entre si. Ele não está livre de ter outra obstrução intestinal e vai ter de ser vigiado sempre para ver se pode evoluir para um quadro cirúrgico", disse o médico à Veja.

