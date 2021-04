Médico olavista ganha espaço no Ministério da Saúde e está em busca de "nova cloroquina"

O médico Hélio Angotti Neto é um possível alvo da CPI do genocídio edit

247 - O médico olavista Hélio Angotti Neto é um possível alvo da CPI do genocídio. Ele ocupa o posto de secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e trabalha para emplacar uma “nova cloroquina” como bandeira do governo federal.

Hélio Angotti Neto é seguidor de Olavo de Carvalho, guru de extrema direita de Jair Bolsonaro, e entusiasta do “tratamento precoce”. A CPI do genocídio deverá questioná-lo sobre o incentivo do Ministério da Saúde ao uso de medicamentos sem eficácia contra a covid-19, informa O Estado de S.Paulo.

A secretaria comandada pelo médico olavista é considerada estratégica pelo governo federal. Além de acompanhar pesquisas e novas tecnologias em saúde, a pasta comanda o complexo industrial do setor. O secretário lida, por exemplo, com as parcerias bilionárias entre laboratórios públicos e privados para a produção de medicamentos, chamadas de PDPs.

