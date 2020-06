Médicos de várias especialidades aconselham adiamento das eleições municipais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está ouvindo especialistas para depois debater com o Congresso, que tem a palavra final sobre a data do pleito. Os médicos consultados até agora aconselharam o adiamento edit

247 - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, tem se reunido com infectologistas, sanitaristas, epidemiologistas e médicos de outras especialidades para discutir a conveniência de manter ou não o calendário das eleições municipais deste ano.

O ministro quer reunir informações para debater o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A decisão final sobre o adiamento ou a manutenção do pleito é do Congresso.

A jornalista Mônica Bergamo apurou que é praticamente consensual entre os médicos que o melhor seria adiar as eleições por algumas semanas. A imprevisibilidade da evolução da epidemia, dizem eles, aconselha que o pleito seja remarcado.



