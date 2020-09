Médicos do INSS afirmam que só voltarão às agências após inspecionarem os locais

247 - Apesar do anúncio desta sexta-feira (18) do secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, de que as perícias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recomeçarão na segunda-feira (21), a ANMP (Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social) afirmou que os profissionais só retomarão as atividades após eles mesmos inspecionarem as agências e aprovarem as condições.

Com o impasse, segundo o governo, não há garantia de que a população conseguirá realizar as perícias na segunda-feira.

Os trabalhos de perícia deveriam ter sido retomados na segunda-feira (14), mas os médicos se recusaram a voltar, reclamando da falta de condições sanitárias nas agências.

