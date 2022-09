Medo de violência política pode afastar até 9% dos eleitores das urnas, diz Datafolha

Apoie o 247

247 - O medo da violência política poderá fazer com que até 9% dos eleitores deixem de votar no dia 2 de outubro, diz pesquisa do Instituto Datafolha. A pesquisa aponta, ainda, que 40% dos eleitores dizem temer episódios de violência política no dia da eleição. O temor está associado ao aumento dos casos de violência política incentivados, em grande parte, pelo discurso agressivo por parte de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores.

De acordo com o estudo, o medo é maior entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a corrida presidencial com 45% das intenções de voto no primeiro turno. Neste grupo, 10% dizem que podem deixar de votar com medo de sofrerem algum tipo de violência. Entre os que dizem que irão votar em Bolsonaro este percentual é de 5%.

A pesquisa também ressalta que 45% das mulheres avaliam que há grandes chances de casos de violência durante a eleição, ante 15% dos homens.

O Datafolha ouviu 5.926 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro de 2022, com entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em 300 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança foi de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR 04099/2022.

