MeetKai Brasil é escolhida pelo Serpro para desenvolver soluções de IA soberana no país

247 – A MeetKai Brasil foi oficialmente selecionada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para atuar como parceira tecnológica no desenvolvimento da estratégia de Inteligência Artificial Soberana do governo brasileiro. O anúncio foi divulgado pela própria empresa nesta segunda-feira (29), destacando que a iniciativa busca impulsionar a transformação digital do país por meio de soluções de IA desenvolvidas em conformidade com a legislação nacional.

Segundo a MeetKai Brasil, a parceria representa um passo relevante para fortalecer a autonomia tecnológica do Brasil no campo da inteligência artificial. O projeto reunirá a infraestrutura e a experiência do Serpro em tecnologia da informação para a administração pública com as soluções desenvolvidas pela empresa em modelos de linguagem de grande escala (LLMs), governança de dados, agentes inteligentes e tecnologias voltadas à IA soberana.

De acordo com a empresa, a colaboração permitirá acelerar o desenvolvimento de ferramentas baseadas em inteligência artificial treinadas em português brasileiro nativo, com foco em atender às necessidades do setor público e ampliar a capacidade tecnológica nacional.

O Head de Gestão e Negócios da MeetKai Brasil, Alessandro Quattrini, destacou que a empresa está preparada para atender às demandas da parceria e enfatizou a importância de uma infraestrutura alinhada às normas brasileiras.

"Estamos preparados para atender às demandas dessa parceria estratégica, oferecendo uma plataforma de IA segura, soberana, em conformidade com a legislação nacional e preparada para impulsionar a transformação digital por meio da Inteligência Artificial, compatível com a legislação brasileira e para apoiar a transformação digital do nosso país", afirmou Quattrini.

A MeetKai Brasil informa que desenvolve soluções de inteligência artificial voltadas a governos e organizações que exigem elevados padrões de segurança, governança e autonomia tecnológica. Segundo a empresa, toda a gestão, operação e desenvolvimento de suas plataformas são realizados no Brasil, permitindo atender às exigências do Serpro em projetos voltados à administração pública.

Ainda conforme a companhia, o objetivo é contribuir para a evolução de soluções de IA soberana capazes de responder aos desafios do setor público, com foco em segurança da informação, inovação e governança tecnológica.