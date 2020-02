Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 190 milhões

O prêmio da Mega-Sena acumulou mais uma vez, indo a R$ 190 milhões. A quina teve 133 acertadores e cada um receberá R$ 69.161,57. A quadra teve 11.895 ganhadores; cada um com R$ 1.104,72. O próximo concurso será no sábado (22) edit

A reportagem do portal G1 destaca que "as apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet."

A matéria ainda explica que "a probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa."