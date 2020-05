Meio milhão de brasileiros entram com pedido de seguro-desemprego em maio

247 - O país mergulha no mais sombrio cenário do emprego: nada menos que meio milhão de pessoas entraram com o pedido de seguro-desemprego. São 218 mil pedidos a mais que no mesmo período em 2019 (segunda quinzena de maio).

A reportagem do portal G1 destaca que “nos primeiros quinze dias de maio de 2019, foram 286.272. Com relação à segunda quinzena de abril, houve aumento de 4,9%. O aumento dos pedidos acontece em meio à crise na economia provocada pelo avanço da pandemia do coronavírus.”

A matéria ainda informa que “de janeiro até a primeira quinzena de maio de 2020, foram feitos 2,841 milhões de pedidos de seguro desemprego, um aumento de 9,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 2,592 milhões de pedidos.”

