Meirelles diz que deve votar em Lula no primeiro turno

Ex-presidente do Banco Central afirmou que tem "ótima" relação com Lula e relembrou atuação produtiva nos governos petistas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente do Banco Central do Brasil (BC), Henrique Meirelles , afirmou, em entrevista ao Uol nesta segunda-feira (5) que está inclinado a votar no ex-presidente Lula (PT) já no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022.

O tema foi introduzido com uma pergunta se o executivo da área financeira eventualmente aceitaria integrar o governo do petista caso fosse chamado. Meirelles, então, exaltou seu passado com Lula: "Eu tenho uma relação ótima, sempre tive, com o Lula, muito antes de ele ter sido eleito presidente da República. Em 1994 eu fiz um trabalho junto com o sindicato dos bancários e o PT para criarmos um movimento de assistência e ajuda para tirar crianças de rua e dar educação, saúde, etc, então tenho uma amizade grande com ele."

"Nos oito anos do governo em que atuamos juntos (ele como presidente da república e eu como presidente do BC) tivemos uma relação muito produtiva, excelente. Agora, eu não tenho conversado com ele recentemente", complementou.

Então, o ex-presidente do BC foi questionado se pretende votar no presidenciável petista já no primeiro turno das eleições de outubro e revelou: "Olha, eu inclusive fiz essa declaração em uma entrevista que dei a uma revista, e é o seguinte: minha inclinação é votar no Lula, apesar de que ele está fazendo algumas declarações equivocadas sobre o teto (dos gastos), a reforma trabalhista, esse tipo de coisa. No final, eu coloquei uma frase: 'espero que a realidade prevaleça', como prevaleceu no primeiro mandato dele, principalmente. A realidade é dinâmica e vamos trabalhando."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.