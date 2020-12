Melchionna, do Psol, defende que seu partido integre a frente contra Bolsonaro na Câmara

"Temos diferenças econômicas profundas com Maia mas igualar ele com um fascista é um erro que só ajuda o fascista a eleger seu candidato a presidente que é Artur Lira", afirmou a deputada federal Fernanda Melchiona (PSOL-RS) edit

247 - A deputada federal Fernanda Melchiona (PSOL-RS) defendeu que a oposição na Câmara deve estar unida na eleição da mesa-diretora e derrotar a eleição do candidato de Jair Bolsonaro, deputado Artur Lira (PP)..

"A estratégia da esquerda da eleição da Câmara tem que ser derrotar o candidato de Bolsonaro. Todas táticas são válidas, como lançar candidato para demarcar programa. Mas forças ocultas querem igualar o candidato de Bozo ao campo de Maia para ajudar o Lira. O PSOL não cai nessa", defendeu a parlamentar em sua página nas redes sociais.

"Temos diferenças econômicas profundas com Maia mas igualar ele com um fascista é um erro que só ajuda o fascista a eleger seu candidato a presidente que é Artur Lira.Tudo que ajuda Bolsonaro sou contra. Por isso, defendo participação no bloco democrático. O Psol fará esse debate!", acrescentou.

Temos diferenças econômicas profundas com Maia mas igualar ele com um fascista é um erro que só ajuda o fascista a eleger seu candidato a presidente que é Artur Lira.Tudo que ajuda Bolsonaro sou contra.Por isso, defendo participação no bloco democrático.O Psol fará esse debate! — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) December 19, 2020





Temos diferenças econômicas profundas com Maia mas igualar ele com um fascista é um erro que só ajuda o fascista a eleger seu candidato a presidente que é Artur Lira.Tudo que ajuda Bolsonaro sou contra.Por isso, defendo participação no bloco democrático.O Psol fará esse debate! — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) December 19, 2020









O conhecimento liberta. Saiba mais