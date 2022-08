'Melhor não comentar', diz ministro da Defesa sobre saída de militar de grupo do TSE por espalhar fake news

Coronel do Exército Ricardo Sant'Anna foi excluído do grupo de militares indicados para atuar na fiscalização das eleições por decisão do presidente do TSE, Edson Fachin edit

247 - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, evitou comentar a expulsão do coronel do Exército Ricardo Sant'Anna do grupo de militares indicados por ele para atuar na fiscalização das eleições. Sant'Anna foi afastado do grupo pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas nas redes sociais.

"Melhor não comentar", disse Nogueira ao ser questionado sobre o assunto pela coluna Painel, da Folha de S. Paulo. Ainda segundo a reportagem, o ministro disse que escolherá um outro nome entre os oficiais do Exército para ocupar a vaga aberta com a saída de Sant’ana".

Além da expulsão do grupo do TSE, o coronel Ricardo Sant'Anna também será alvo de um processo disciplinar administrativo movido pelo Exército por ter contrariado instruções da instituição ao se posicionar politicamente nas redes sociais.

