'Melhor que meus ajudantes', diz Bolsonaro para justificar ida de Carlos à Rússia

247 - Jair Bolsonaro (PL) defendeu a presença de seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos) na viagem do governo federal pela Europa. Nesta quarta-feira (16), o chefe do governo federal brasileiro se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin.

Mesmo sendo vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro acompanha o pai em muitas - senão todas - viagens internacionais. Na Rússia não foi diferente.

À Jovem Pan News, Bolsonaro defendeu o filho, que "não ganha nada do governo federal" para estar nas viagens e "votou em praticamente tudo o que acontecia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro".

Bolsonaro ainda afirmou que Carlos é melhor que seus próprios ajudantes oficiais. "Ele se comporta, com todo respeito aos meus ajudantes de ordem, melhor que meus ajudantes de ordem. Ele dorme no meu quarto, não tem qualquer despesa e que trabalhou ontem comigo até de noite com nossas redes sociais prestando informações a todos do Brasil. O conteúdo que nós postamos no Facebook, Telegram, Twitter, em grande parte passa pelo crivo dele. É uma pessoa que não ganha nada do governo federal, é um vereador do Rio de Janeiro e essa noite, inclusive, ele votou em praticamente tudo o que acontecia na Câmara Municipal".

Foto publicada pelo deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) no Twitter é emblemática. "No Governo Bolsonaro é assim: o filho senta e o ministro general fica em pé". Na imagem, enquanto Carlos se senta ao lado de Bolsonaro na mesa de negociações com a Rússia, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, está em pé e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, está sentado mais atrás.

No Governo Bolsonaro é assim o filho senta o Ministro General fica em pé . pic.twitter.com/5QdDfbdw1r — Alexandre Frota 777 (@77_frota) February 16, 2022

