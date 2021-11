Mello Franco: 'campanha de Moro virou bote salva-vidas de náufragos do bolsonarismo'

O jornalista Bernardo Mello Franco diz que a campanha do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra Lula, "a cada dia recolhe um novo náufrago do governo”, como os generais Santos Cruz e Rêgo Barros, ambos dissidentes do bolsonarismo edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco avalia, em sua coluna no jornal O Globo, que a campanha do ex-juiz Sergio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “virou uma espécie de bote salva-vidas. A cada dia recolhe um novo náufrago do governo”. “Ontem Moro celebrou a filiação do general Santos Cruz ao Podemos. O militar integrou a primeira leva de ministros de Bolsonaro. Em menos de seis meses, foi enxotado do palácio”, destaca.

“Moro aposta em Santos Cruz para dividir o voto dos militares. Em 2018, a tropa marchou unida com Bolsonaro. Em 2022, o ex-juiz também terá um cabo eleitoral nos quartéis”, avalia o colunista. “Além de polir o próprio currículo, Moro quer reescrever a história de Santos Cruz. Ontem ele disse que o general“não teve nenhum receio de se retirar do governo’ quando percebeu que Bolsonaro não estava interessado em construir um país melhor’. O discurso soa bonito, mas não se sustenta em fatos. Santos Cruz nunca se retirou: foi retirado. Caiu por obra do vereador Carlos Bolsonaro, que manda e desmanda no governo do pai”, completa Mello Franco.

Ele destaca, ainda, que “Santos Cruz não é o único náufrago a pular no bote de Moro. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que também sonhava com o Planalto, já se insinua para a vaga de vice do ex-juiz”. “Ontem o presidenciável almoçou com o general Rêgo Barros, outro dissidente do bolsonarismo. Ex-porta-voz do governo, ele agora se dedica a redigir artigos com indiretas para o capitão. ‘Deus te guarde de quem te queira magoar’”, escreveu, na quarta-feira”, ressalta.

