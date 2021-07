Mello Franco: Há autoridades que fingem não ver as ameaças de golpe contra a democracia

Jornalista adverte que chantagem de Jair Bolsonaro, ao ameaçar golpe contra a realização das eleições do próximo ano caso o Congresso não aprove o voto impresso, foi tratada com condescendência edit

247 - "Há duas semanas, Jair Bolsonaro deu um ultimato: ou o Congresso ressuscita o voto impresso ou 'corremos o risco de não ter eleição no ano que vem'. A chantagem foi tratada com condescendência. Em vez de ser processado por crime de responsabilidade, o capitão foi convidado para um cafezinho no Supremo", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco no Globo.

"Nesta quinta, o jornal O Estado de S. Paulo informou que o ministro da Defesa aderiu ao complô para tumultuar a sucessão presidencial. Braga Netto mandou dizer ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que só haverá eleição com as regras impostas pelo governo. Usou o coturno de general para intimidar o poder civil".

"Num país com instituições funcionando, militar não intimida o Congresso e não opina sobre o sistema eleitoral. Na hipótese mais branda, quem age dessa forma é afastado do cargo que ocupa. No Brasil de 2021, general que afronta a Constituição só corre o risco de ser promovido. E os otimistas continuam a repetir que tudo está sob controle — pelo menos até a próxima ameaça de ruptura", conclui.

