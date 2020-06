Mello Franco: Minneapolis é aqui

Para o jornalista Bernardo Mello Franco, a morte de George Floyd, nos EUA, que resultou numa onda de protestos contra o racismo em todo o país, possui semelhanças com o Brasil. Segundo ele, o racismo no Brasil vem crescendo e ganhando contornos políticos edit

247 - Para o jornalista Bernardo Mello Franco, a morte de George Floyd, nos Estados Unidos , que resultou numa onda de protestos contra o racismo em todo o país, possui semelhanças com o Brasil. “A cada 100 pessoas mortas pela polícia no Brasil, 75 são negras, informa o Atlas da Violência”, ressalta Mello Franco em sua coluna no jornal O Globo.

‘“A brutalidade e o autoritarismo caminham junto com o racismo”, diz Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Ela acusa as instituições de leniência com a discriminação racial’, observa.

“A manifestação de domingo pedia paz, mas terminou em violência. A PM atirou bombas de gás para dispersar os ativistas. A imagem de um policial apontando o fuzil para um rapaz descalço e desarmado ajuda a ilustrar os motivos do protesto”, avalia.

“A diretora da Anistia Internacional ressalta que o racismo sempre esteve entre nós, mas parece ganhar espaço na cena política. No sábado, bolsonaristas marcharam com tochas e máscaras em Brasília. A performance lembrou a Ku Klux Klan, grupo supremacista branco que apoiou a eleição de Donald Trump”, diz Mello Franco.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.