Membros da PF ameaçam entregar cargos se governo Bolsonaro não cumprir promessas feitas à categoria

247 - Os policiais federais estão ameaçando entregar os cargos de chefia que ocupam na corporação devido a insatisfação com as promessas não cumpridas pelo governo Jair Bolsonaro. De acordo com a jornalista Bela Megale, de O Globo, a categoria pretende realizar uma série de assembleias entre os policiais para debater o assunto, caso o governo insista em não cumprir o acordado anteriormente, como a reposição de perdas salariais e de direitos com a Reforma da Previdência e a PEC Emergencial. Ainda segundo a reportagem, o entendimento é que o Planalto vem protegendo os militares em detrimento dos Policiais Federais.

Nesta terça-feira (16), “as associações de delegados, peritos e agentes realizaram atos em vários Estados do país para fazer cobranças ao governo. “Os policiais estão se sentindo desvalorizados pelo governo federal e não viram nenhum tipo de ação em favor da PF nesses três anos. Isso foi lembrado no dia da categoria”, disse o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Edvandir Paiva.

Os policiais também têm demonstrado incômodo com a imagem de submissão da corporação ao governo Bolsonaro.

