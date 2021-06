Membros do PSOL reagem a ataques de Bolsonaro: "é motivo de orgulho que o genocida nos veja como inimigos"

"Bolsonaro acabou de dizer que, se o PSOL está de um lado, ele está do outro. É a primeira vez que concordo com ele. E seguiremos do lado oposto, com muito orgulho!", disse Guilherme Boulos, um dos principais nomes do partido na atualidade edit

247 - O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e um dos principais nomes do partido na atualidade, o líder do MTST Guilherme Boulos, reagiram nesta segunda-feira (7) aos ataques de Jair Bolsonaro contra a sigla.

Comentando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso que, em ação apresentada pelo PSOL, proibiu despejos em todo o país por causa da pandemia, Bolsonaro atacou a legenda, dizendo que ela tem "simpatizantes" na Justiça.

Medeiros afirmou ser motivo de orgulho ser o principal inimigo do "genocida" Bolsonaro. "Jair Bolsonaro já mostrou diversas vezes que vê o PSOL como um de seus principais adversários. Agora, acaba de atacar novamente o partido, graças à ação que proíbe os despejos e reintegrações durante a pandemia. Para nós é motivo de orgulho que o genocida nos veja como inimigos".

Na mesma linha, Boulos afirmou que os psolistas seguirão no lado oposto a Bolsonaro. "Bolsonaro acabou de dizer que, se o PSOL está de um lado, ele está do outro. É a primeira vez que concordo com ele. E seguiremos do lado oposto, com muito orgulho! Ele disse isso ao atacar o PSOL e o ministro Barroso pela decisão de suspender despejos na pandemia. Parabenizo novamente o ministro pela postura humanitária. De Bolsonaro não se espera outra coisa a não ser o descaso com a vida dos mais pobres".

