Mendonça justifica a fala “na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição” para bancada evangélica

Revista Fórum - André Mendonça, novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), resolveu, antes mesmo de assumir o posto na Corte, justificar o que disse em sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Durante a sessão que confirmou sua indicação, Mendonça afirmou que não vê incompatibilidade com o fato de ser pastor evangélico e exercer o novo posto na Corte: “Na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição“, disse.

O novo ministro, indicado por Jair Bolsonaro por ser “terrivelmente evangélico”, repetiu a frase, nesta quarta-feira (8), durante um culto de encerramento dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional. O evento ocorreu no auditório da Câmara dos Deputados.

Ele declarou que não será um pastor no STF, mas ressaltou que não renunciará seu histórico na religião. “O André não chega lá com o título de pastor. Mas o André chega com a história de uma vida louvada a Deus. Isso é história de vida, ninguém vai renunciar a si mesmo, renunciar ao que a gente é”.

