Mendonça nega pedido para se declarar suspeito e segue como relator de ação contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Indicado e nomeado por Jair Bolsonaro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou neste sábado (12) um pedido apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para que ele se declarasse suspeito para analisar uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro por prevaricação e advocacia administrativa. Mendonça integrava o governo Bolsonaro - foi advogado-geral da União e ministro da Justiça - quando foi indicado a vaga no STF.

A notícia-crime contra Bolsonaro aponta que o presidente deveria ser investigado por ter afirmado, em 2020, que mandou “ripar” servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após receber a informação de que o órgão paralisou uma obra do empresário bolsonarista Luciano Hang.

Segundo o senador, Mendonça é amigo do presidente, por isso, não está apto a ser relator do pedido. No entanto, Mendonça afirmou que não reconhece a presença, no caso concreto, de quaisquer das hipóteses legais de suspeição do magistrado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mendonça encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que avalie se há elementos para investigação contra Bolsonaro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE