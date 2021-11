Menina com Down foi a última a dividir palco com Marília Mendonça

Pai de Valentina Falanga, de 9 anos, que cantou com Marília Mendonça no último show lembra felicidade da filha: "Tratou como uma rainha" edit

247 - Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira (5) em acidente aéreo no interior de Minas Gerais, dividiu o palco com uma menina portadora da síndrome de Down, em seu último show na cidade de Sorocaba (SP). O show aconteceu na pultima segunda-feira (1º)para um público de 15 mil pessoas

A última fã a subir ao palco e dividir o microfone com a cantora Marília Mendonça foi a pequena Valentina Falanga, de 9 anos.

"E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora". O trecho da música Eu Sei De Cor foi cantado pela Valentina durante o show em Sorocaba.

O pai da criança, Américo Falanga, contou que a família é da capital e programou-se para dormir em Sorocaba com a esposa, a criança e outro filho, de 15 anos. Num momento antes do show, a equipe da cantora permitiu a entrada no camarim, informa o G1.

