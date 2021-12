Menino de 9 anos pede tratamento dentário em cartinha ao Papai Noel

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Uma dentista de Vianópolis, Goiás, que não quis se identificar, se ofereceu para realizar o tratamento dentário do menino Carlos Emanuel Rodrigues dos Santos, de 9 anos, após a criança ter causado comoção com uma cartinha ao Papai Noel.

Na carta, Carlos diz que "sonhava" em "arrumar os dentes". O menino relata que a mãe, Noelma Rodrigues, é empregada doméstica e não tem condição de arcar com os custos de um tratamento. Ele ainda fala: "eu não tenho mais papai. Ele foi morar com Deus há muitos anos". O menino mora atualmente com a mãe e o padrasto, que "ajuda no que pode".

Carlos passou a ter vergonha do próprio sorriso em 2020, quando caiu e quebrou os dentes da frente.

PUBLICIDADE

Após o conteúdo da carta circular nas redes sociais, a criança finalmente ganhou a oportunidade de cuidar de sua saúde bucal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE