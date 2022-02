Menos da metade dos estados têm candidaturas femininas ao governo

As mulheres são 52,5% do eleitorado, mas são deixadas de lado pelos partidos na disputa pelos governos estaduais edit

247 - No cenário federal, só uma mulher foi lançada a pré-candidata a presidente da República: a senadora Simone Tebet (MDB-MS). Para as eleições estaduais, a escassez de candidaturas femininas se repete, mostra levantamento do jornal O Globo.

As mulheres representam 52,5% do eleitorado, mas não se veem contempladas pelas candidaturas. Em 14 das 27 unidades da federação, nenhuma mulher é sequer cotada para disputar o governo.

O obstáculo é antigo: só oito mulheres foram eleitas governadoras ao longo da história. A primeira foi Roseana Sarney, há 28 anos, eleita no Maranhão. No Palácio do Planalto não é diferente. Somente Dilma Rousseff (PT) chegou ao mais alto cargo do Executivo.

Atualmente, a única governadora do país é Fátima Bezerra (PT), no Rio Grande do Norte, à frente de um Executivo estadual.

Só Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima têm pré-candidatas mulheres já confirmadas pelos partidos. Ao todo são nove mulheres, das quais cinco se autodeclaram brancas, quatro pardas e nenhuma preta, indígena ou asiática. No CE, DF e PI, além dos nomes já confirmados, há também outras candidatas que cogitam disputar o pleito.

