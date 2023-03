Mensagens indicam propina de 12% em obras do Governo do Acre

Apoie o 247

247 - Um suposto esquema de corrupção no governo do Acre exigia propinas de empresas equivalentes a 12% do valor de obras conquistadas com recursos públicos, apontam mensagens obtidas pela Polícia Federal (PF).

Essas informações foram encontradas na documentação utilizada como base para a terceira fase da Operação Ptolomeu, realizada em 9 de março e que investigou o governador Gladson Cameli (PP). O STJ (Superior Tribunal de Justiça) emitiu uma ordem para que ele entregasse seu passaporte e tivesse seus bens confiscados.

Cameli é suspeito de envolvimento em um esquema de desvio de recursos públicos e de lavagem de dinheiro por meio de compra de carros de luxo, imóveis, aviões e gastos milionários com cartão de crédito.

As investigações apontam que Cameli passou a receber centenas de pequenos depósitos em espécie em suas contas desde que assumiu o cargo de governador do Acre, em 2019. Segundo a PF, as cifras enviadas saltaram de R$ 149 mil um ano antes de assumir para R$ 880 mil em 2021, representando um aumento de 490% no período.

A investigação sobre os depósitos em conta do governador Camelli (PP) está em andamento há dois anos, segundo a defesa do político, que nega ter cometido qualquer irregularidade. A quebra de sigilo bancário revelou que os depósitos foram realizados em valores abaixo de R$ 50 mil, para evitar que fossem comunicados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Os advogados do governador afirmam que a investigação provará a sua inocência e alegam que os relatórios do Coaf utilizados como base no inquérito são ilegais e sem coerência.

