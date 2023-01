Mensagens via Telegram davam as coordenadas aos terroristas bolsonaristas

Apoie o 247

ICL

247 - Mensagens trocadas em grupos bolsonaristas do Telegram, compiladas pelo UOL, mostram uma ação coordenada para invadir e depredar as sedes dos Três Poderes em Brasília, no domingo (8).

As mensagens também se destinavam a insuflar bolsonaristas de outras partes do país a iniciarem novos atos terroristas.

"Tomar as sedes dos três Poderes - Congresso, STF e Palácio do Planalto - em uma espécie de ataque de decapitação; Bloquear estradas e inviabilizar infraestrutura crítica do país, como refinarias e aeroportos", previam as mensagens.

Foi o que de fato ocorreu, mas bolsonaristas não obtiveram sucesso na tentativa de bloquear refinarias e aeroportos. Ocorreram ações de bloqueio em sete estados.

Depois que os terroristas conseguiram invadir os prédios públicos em Brasília, a ordem que se espalhou nos grupos era no sentido de resistir à tentativa de desocupação.

"Com a repercussão negativa das cenas de barbárie em Brasília, criticadas inclusive por alguns extremistas nos grupos, houve um curto-circuito nos chats bolsonaristas. Enquanto mensagens celebrando a destruição ainda eram distribuídas, começou a ser criada a narrativa de que o quebra-quebra era, na verdade, obra de 'petistas infiltrados'. Não há nenhuma evidência de que pessoas alheias ao movimento golpistas de extrema direita tenham participado dos atos de depredação", relata a reportagem.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.