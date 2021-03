Mercadante critica "especulações infundadas" sobre eventual governo Lula

247 - O ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, afirmou que o discurso e a entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixam claro que a prioridade do ex-presidente são os problemas do país, como a pandemia do novo coronavírus.

Em nota, Mercadante disse que Lula não se apresentou como candidato e classificou como "completamente infundadas" especulações sobre um eventual governo Lula.

"Lula tem reiterado em seus diálogos que sua prioridade absoluta é o controle da pandemia, a busca da vacina e o enfrentamento da crise sanitária, econômica e social que abate o Brasil", afirmou Mercadante.

Leia, abaixo, a nota na íntegra

Em seu discurso ao povo brasileiro, o ex-presidente Lula foi incisivo e deixou claro que sua maior preocupação é com essa imensa tragédia que é a pandemia, em que o Brasil infelizmente se tornou o epicentro e uma ameaça global. Lula está se empenhando para encontrar apoio para que o país faça de fato uma vacinação de massa e está buscando soluções para o desemprego, a pobreza e o desespero que abatem milhões de famílias, para que os brasileiros não tenham que enfrentar o dilema da fome ou do risco de morte.

Lula não se apresentou como candidato e não convidou e nem abriu diálogo com quem quer que seja para composição de um eventual governo de uma eleição que ele sequer venceu. Portanto, são completamente infundadas quaisquer especulações sobre um eventual governo Lula.

Lula tem reiterado em seus diálogos que sua prioridade absoluta é o controle da pandemia, a busca da vacina e o enfrentamento da crise sanitária, econômica e social que abate o Brasil.

Aloizio Mercadante, ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo

