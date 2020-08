Mercadante: espero que o PSDB volte para o leito da social-democracia

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante, em entrevista à TV 247, falou sobre a situação do histórico partido antagonista ao PT, o PSDB. Mercadante relembrou figuras tucanas respeitadas pela defesa da garantia da democracia, como Mário Covas e Franco Montoro, mas afirmou que a sigla se associou ao golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e, assim, propiciou o surgimento de Jair Bolsonaro.

Mercadante disse que torce pela volta do PSDB ao campo da social-democracia e do progressismo, mas não se furtou de fazer críticas aos tucanos e apontar a responsabilidade da sigla na ascensão de Bolsonaro. “Quero dizer de forma muito transparente e sincera: eu espero [que o PSDB volte para o leito da social-democracia]. Nós somos partidos que têm trajetórias diferentes, foram dois eixos estruturantes das disputas desde 89, sempre nós chegamos em primeiro lugar ou segundo e eles em primeiro lugar ou segundo”.

“Nas últimas quatro eleições presidenciais nós vencemos e em 2018 aconteceu o que aconteceu porque eles participaram do golpe, se associaram ao golpe, destruíram os pilares da democracia e entregaram para a extrema direita isso que aí está e que agora se volta contra eles. Mas quero lembrar que o PSDB teve figuras como o Mário Covas, eu fui parlamentar com ele, nós tivemos juntos em muitas campanhas, inclusive na luta pela democracia, tinha um Franco Montoro. Como se posicionou Mário Covas em 89, quando era Collor, o neoliberalismo, ou Lula? Apoiou Lula. Franco Montoro apoiou Lula. Então o PSDB tem um setor histórico comprometido com a democracia. Como pode num momento como esse, com uma figura obscurantista, que defende a tortura, defende a censura, que tinha como herói um torturador, e o PSDB se omitir ou votar nessa tragédia?”, falou.

