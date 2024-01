Mercadante lamenta morte de Samuel Pinheiro Guimarães: "fundamental para construção de uma política externa altiva e ativa"

Apoie o 247

247 - Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante lamentou a morte do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, aos 84 anos, em Brasília, nesta segunda-feira (29).

"Recebo com profunda tristeza a informação sobre a morte do embaixador e ex-ministro Samuel Pinheiro Guimarães, aos 84 anos. Estivemos juntos nos dois primeiros governos Lula, quando Samuel foi ministro-chefe de Assuntos Estratégicos e secretário-geral do Itamaraty. Naquele período histórico, sob a liderança do presidente Lula, a atuação estratégica de Samuel, em parceria com o então chanceler Celso Amorim, foi fundamental para construção de uma política externa altiva e ativa em que o Brasil se tornou líder do sul global. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade para todos os familiares e amigos de Samuel Pinheiro Guimarães", diz nota publicada por Mercadante.

Samuel Pinheiro Guimarães foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores de 9 de janeiro de 2003 até 20 de outubro de 2009, sendo nesta época o número 2 do então chanceler, Celso Amorim.

