Mercadante: legado de Weintraub é uma tragédia para a educação brasileira

Após a demissão de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, o ex-ministro Aloizio Mercadante afirma que seu legado representará “uma tragédia para educação brasileira” e que a pasta hoje encontra-se em um cenário de “terra arrasada" edit

247 - "O ministério da Educação hoje encontra-se em um cenário de 'terra arrasada'". Esta é a avaliação do ex-ministro Aloizio Mercadante, que atuou na pasta no governo Dilma. Em sua visão, o legado Abraham Weintraub representará “uma tragédia para educação brasileira” .

A demissão de Weintraub foi cocorreu nesta quinta-feira (18) após ele disparar uma sequência de ataques contra o STF.

Mercadante destaca a biografia do ex-ministro. “Weintraub foi um péssimo estudante, pegou nove dependências na USP e nada produziu de relevante do ponto de vista acadêmico. Na verdade, ele nunca se envolveu com a vida universitária”.

O ex-ministro também destaca que Weintraub, que chamou as instituições federais de "balbúrdias", “enfrenta as universidades públicas como se tivesse mágoa, com muita raiva”.

Questionado sobre o legado de Weintraub, Mercadante recorda que “ele obstruiu a aprovação do Fundeb [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica], que representa R$ 148 milhões redistribuídos nas escolas”. “Sem o programa, as escolas mais pobres serão prejudicadas e não haverá também piso salarial para professores”, acrescenta ele.

Além disso, destaca Mercadante, “Weintraub também tentou acabar com a escolas técnicas, interferir da autonomia e liberdade universitária, esvaziou a pós-graduação e acabou com a TV Escola”.

Ele também relembra que a única iniciativa de Weintraub, o programa Future-se, não teve adesão alguma e foi rejeitado pela comunidade acadêmica.

“Ele conseguiu criar algo inédito: uma rejeição ampla, geral e irrestrita”, conclui ele.

Inscreva-se na TV 247 e confira:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.