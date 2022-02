Mercadante: "não há como confundir liberdade de expressão com defesa do nazismo"

Apoie o 247

247 - O ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, repudiou o posicionamento do apresentador Bruno Aiub, conhecido como Monark, do Flow Podcast, após o youtuber defender a legalização de um partido nazista no Brasil - ele foi demitido.

"Não há como confundir liberdade de expressão com defesa do nazismo, um regime de ódio que perseguiu e matou milhões de inocentes. Minha solidariedade à comunidade judaica atingida por este tipo de comentário criminoso", disse Mercadante.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu apuração para avaliar "eventual crime de apologia ao nazismo" por Monark.

Entidades judaicas como a Confederação Israelita do Brasil (CONIB) e a Federação Israelita SP repudiaram a declaração do apresentador.

Políticos de vários partidos, da esquerda à direita, bateram duro no youtuber Monark e repudiaram a sua posição.

O Museu do Holocausto, em Curitiba (PR), criticou a posição do apresentador e o convidou para fazer uma visita à instituição.

Patrocinadores pedem cancelamento de contratos

Entidades como a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e a patrocinadora Flash Benefícios solicitaram o cancelamento dos contratos com o Flow Podcast.

O site de acompanhantes Fatal Models informou ter pedido o encerramento do patrocínio ao podcast.

A Amazon também cancelou o financiamento ao Flow Podcast.

Projeto aumenta punição por apologia ao nazismo

Antes do caso Monark, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) protocolou projeto de lei na Câmara dos Deputados para aumentar a pena por apologia ao nazismo. O petista quer que o tempo de prisão para quem for condenado por apologia ao nazismo passe a ser de 4 a 6 anos.

