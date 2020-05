Mercadante repudia vídeo em curso do MEC de policial dando tiro para conter alunos

247 - O ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante divulgou nota nesta sexta-feira (1) em repúdio a utilização, em um curso do Ministério da Educação, de um vídeo de uma policial dando um tiro para o alto para conter alunos.

Mercadante afirmou que este é mais um caso que mostra o caráter obscurantista do atual governo. "Esse triste episódio é mais uma mensagem obscurantista e inaceitável do Ministério da Educação de Bolsonaro, que em 1 ano e 4 meses não apresentou qualquer iniciativa para a educação brasileira, que democratize o acesso, que assegure a permanência e que, sobretudo, induza a melhoria da qualidade".

Ele ressaltou que a escola deve ser um local de "cultura de paz".

O vídeo integra o material utilizado no Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares.

Leia a nota do ex-ministro na íntegra:

É muito grave que o governo Bolsonaro utilize um vídeo em que uma policial tenta conter uma turma de crianças em sala de aula com um tiro para o alto, no curso de capacitação para profissionais do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Esse triste episódio é mais uma mensagem obscurantista e inaceitável do Ministério da Educação de Bolsonaro, que em 1 ano e 4 meses não apresentou qualquer iniciativa para a educação brasileira, que democratize o acesso, que assegure a permanência e que, sobretudo, induza a melhoria da qualidade.

Reafirmo que a escola deve ser um espaço de convivência entre os diferentes e de promoção de uma cultura de paz. A escola precisa valorizar o respeito ao outro, o diálogo, a pluralidade e a formação de cidadãos atentos aos valores civilizatórios, aos direitos humanos, da cidadania e ao Estado Democrático e de Direto.

Aloizio Mercadante, ex-ministro da Educação.

