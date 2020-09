Mercadante: volta às aulas certamente aceleraria a pandemia no país

247 - Aloizio Mercadante, que foi ministro da educação no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, expôs o interesse do setor privado educacional na pressão pela volta às aulas, no momento que o Brasil possui altas taxas de infecção pela Covid-19. Em sua visão, “existe um esforço imenso para firmar o discurso de que acabou a pandemia no Brasil”.

Em análise concedida à TV 247 nesta quinta-feira (17), ele destacou que “existe um lobby imenso dos donos de escolas no retorno presencial das atividades, que perdem alunos por conta de pais que não podem mais pagar a mensalidade dos filhos ou que não estão vendo retorno” por conta das atividades remotas.

“Eu entendo o desespero desses empresários da educação, no entanto, uma volta às aulas sem segurança dos indicadores de saúde é a retomada na escalada da pandemia”, alertou

Ele salientou que “não dá para administrar um distanciamento mínimo entre os estudantes, principalmente quando se trata de educação infantil, além de professores que possuem idade avançada e encontram-se no grupo de risco de contágio”.

Por fim, questionado sobre a decisão de alguns estados e municípios de forçarem a volta obrigatória das aulas, Mercadante respondeu que acredita que haverá um racha tanto entre os pais, quanto entre as instituições. “. Não há consenso. Por exemplo, as escolas estão exigindo para as crianças voltarem que os pais assinem um termo de responsabilidade, de que a responsabilidade pela saúde é dos pais. Então, muitos pais não estão seguros e não estão aceitando essa situação”, concluiu.

