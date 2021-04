"Merval, contrata o Deltan Dallagnol para te defender", ironiza Augusto de Arruda Botelho

Segundo o advogado, Merval "mostra mais uma vez que não entende o trabalho de um advogado criminalista" ao criar uma polêmica sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro edit

247 - O advogado Augusto de Arruda Botelho publicou vídeo neste domingo (11) tirando sarro da polêmica criada pelo colunista do jornal O Globo Merval Pereira acerca a suspeição do ex-juiz Sergio Moro e o julgamento do STF na próxima quarta-feira (14) que vai tratar da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para jugar o ex-presidente Lula.

Segundo Botelho, Merval "mostra mais uma vez que não entende o trabalho de um advogado criminalista ao comparar a defesa de direitos e garantias fundamentais a uma espécie de uma reserva de mercado. É óbvio que não é isso".

"Dá próxima vez, Merval, que você for intimado pela Polícia Federal para dizer quem é a fonte de uma matéria sua, coisa que infelizmente ainda acontece em nosso país, contrata o Deltan Dallagnol para te defender, Quem sabe o Deltan tem o Telegram do juiz ou do delegado, aí você vai resolver esse problema rapidinho", concluiu, ironizando o apoio de Merval à Lava Jato.

