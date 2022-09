Merval garante que Ciro ficará neutro no segundo turno

"Ciro ficará neutro no segundo turno. Vai para Paris ou outro lugar, mas não apoiará Bolsonaro, nem fará campanha para Lula", afirma o jornalista edit

247 - O jornalista Merval Pereira, do jornal O Globo, afirma que o presidenciável Ciro Gomes (PDT) não deverá apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições presidenciais. “O certo é que, com o aumento da tensão, Ciro ficará neutro no segundo turno. Vai para Paris ou outro lugar, mas não apoiará Bolsonaro, nem fará campanha para Lula”, diz Merval.

Ainda segundo ele, “pela lógica, o PDT é partido de esquerda, e o eleitor de Ciro deverá votar majoritariamente em Lula num segundo turno, ou mesmo ainda no primeiro, se a campanha pelo voto útil for exitosa”.

Apesar disso, Merval avalia que "como nossa política partidária não tem lógica, uma parcela do eleitorado pode ir para a direita, como mostram as pesquisas. Outro fator relevante será a abstenção na votação, que neste ano, tudo indica, será maior devido ao medo da violência".

