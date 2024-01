Mesmo afastados durante investigação, agentes policiais manterão salários da PF

Apoie o 247

247 - Os sete policiais federais que foram afastados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante a investigação sobre um suposto esquema de espionagem ilegal de autoridades na Abin continuarão a receber salários da corporação. A própria Polícia Federal (PF) solicitou ao ministro relator do caso que os delegados e agentes da PF mantivessem seus vencimentos; o ministro não se opôs a essa solicitação.

Os agentes foram temporariamente removidos de suas funções públicas sob suspeita de fazerem parte de um "staff", conforme descrito pela PF, encarregado de executar as principais ordens da liderança da Abin na época.

Como informado pelo Metrópoles , foi sob o comando do então chefe da Abin, Alexandre Ramagem (PL-RJ), que o grupo foi responsável por monitorar alvos e elaborar relatórios que seriam divulgados com o propósito de criar narrativas falsas.

