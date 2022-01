Mesmo apelando a media training e fonoaudióloga, Moro não empolga

Apoie o 247

Metrópoles - Quase três meses após filiação ao Podemos, o ex-juiz Sergio Moro ainda não conseguiu alavancar suas redes sociais e segue com um desempenho virtual aquém do desejável. Uma das principais apostas para a dita “terceira via”, Moro enfrenta desafios para além das negociações partidárias.

Apesar de ser o segundo presidenciável com o maior número de seguidores no Twitter — atrás apenas do presidente Jair Bolsonaro (PL) —, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública ainda apresenta crescimento tímido na principal plataforma digital do universo político e patina na comunicação digital de modo geral. Mesmo entre aliados de seu partido, Moro tem empolgado pouco. Militantes tentam bombar Moro no WhatsApp e Telegram, mas faltam memes.

Entre 10 de novembro, data da ida ao Podemos, até 28 de janeiro, Moro conquistou pouco mais de 25 mil seguidores no Twitter. O número fica muito abaixo do conquistado em abril de 2020, quando saiu do governo e ganhou, em um único mês, 563,5 mil seguidores. Também é menos do que o adquirido no mesmo período pelos três principais adversários (Bolsonaro, Lula e Ciro).

Cntinue lendo no Metrópoles.

