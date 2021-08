Mesmo preso, Roberto Jefferson pretende continuar na presidência do PTB. Ministério Público vai analisar

A permanência de Roberto Jefferson no comando do PTB deve ser analisada pelo Ministério Público edit

247 - A permanência de Roberto Jefferson como presidente do Partido Trabalhista Brasileiro deve ser analisada pelo Ministério Público Eleitoral, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O político de extrema direita foi preso na investigação sobre organização criminosa digital voltada a atacar as instituições a fim de abalar a democracia, que está no STF.

Entre as medidas que podem ser tomadas mais adiante estão a suspensão de Jefferson do comando do PTB.

Como uma das lideranças políticas da extrema direita e membro atuante do bolsonarismo, Jefferson gravou vídeos empunhando armas e fazendo ameaças e ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal.

Sua prisão, realizada em 13 de agosto, foi decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

