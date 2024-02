Mesmo proibidos de se falarem, Bolsonaro e Valdemar estarão no PL na segunda (19)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Jair Bolsonaro e o presidente do do PL Valdemar da Costa Neto estarão na sede do partido, em Brasília, na próxima segunda-feira (19).

Em decisão ao autorizar a operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito que investiga suposta organização criminosa que atuou na tentativa de “golpe de Estado” para manter Bolsonaro no poder, após a derrota na eleição de 2022, o ministro Alexandre de Moraes proibiu contato entre os investigados, o que inclui Bolsonaro e Valdemar.

continua após o anúncio

Fábio Wajngarten, advogado do ex-presidente, afirmou em entrevista ao site Poder360 que eles não vão se encontrar, em cumprimento à ordem judicial.

Bolsonaro estará na sede do partido onde tem escritório e o presidente da legenda afirma a aliados que, na segunda, voltará a despachar na sede do partido.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: