Metade do União Brasil na Câmara votou para afastar Moro da política por quatro anos

Boa parte dos deputados do então PSL e DEM, que formam o novo partido, votaram a favor da exigência de quarentena para juízes, membros do Ministério Público e outras categorias edit

Apoie o 247

ICL

Por Evandro Éboli, Metrópoles - Boa parte dos deputados que integram hoje o União Brasil, novo partido de Sergio Moro, nunca tiveram empatia por seu envolvimento na política e votaram a favor da exigência de quarentena de quatro anos a integrantes de várias categorias, entre as quais a de juiz.

Em setembro do ano passado, 22 parlamentares então no DEM e no PSL – legendas que se fundiram e viraram União – votaram a favor da exigência de uma quarentena para juízes, membros do Ministério Público, policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, guardas municipais, militares e policiais militares. O levantamento foi feito pelo Blog do Noblat.

Ou seja, eles teriam que se desligar desses cargos quatro anos antes da eleição que gostariam de disputar. O debate sobre a exigência dessa quarentena tinha como alvo Sergio Moro, que já despontava como candidato à Presidência da República.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE