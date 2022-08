Metade dos eleitores de Ciro e de Tebet acreditam que Lula vencerá as eleições

"Com esse porcentual alto, o eleitor dos dois pode acabar optando pelo petista", diz o diretor do instituto Quaest, Felipe Nunes edit

247 - Pesquisa Quaest contratada pelo Banco Genial, realizada entre os dias 14 e 18 de agosto, questionou os eleitores de cada candidato sobre quem irá vencer o pleito de outubro. Para metade do eleitorado de Ciro Gomes (PDT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o vencedor, mesmo número da senadora Simone Tebet (MDB).

”Com esse porcentual alto, diz o diretor do instituto, Felipe Nunes, o eleitor dos dois pode acabar optando pelo petista”, destaca a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo a reportagem, “para os que dizem votar em Lula, 4% acreditam que vai dar Jair Bolsonaro (PL). Já entre os eleitores de Bolsonaro, 8% creem que vai dar Lula”.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores presencialmente entre 11 e 14 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01167/2022.

