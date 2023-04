“Metade dos nossos 150 mil colaboradores são negros”, diz Carrefour após caso de racismo em Curitiba

Apoie o 247

247 — O Grupo Carrefour Brasil emitiu um comunicado em relação ao caso de racismo ocorrido em uma de suas lojas em Curitiba. A professora Isabel Oliveira tirou a roupa em um supermercado em Curitiba (PR) em protesto ao racismo após afirmar ter sido perseguida por seguranças do estabelecimento por mais de 30 minutos.

>>> Lula critica novo caso de racismo no Carrefour e promete enfrentamento ao massacre do povo negro

🚨CRISE: Carrefour se pronuncia na TV aberta após caso de racismo em uma de suas lojas em Curitiba: “Metade dos nossos 150 mil colaboradores são negros”. pic.twitter.com/kPn8tG0jJT — CHOQUEI (@choquei) April 12, 2023

Comunicado

“Em relação aos lamentáveis fatos recentes, o Grupo Carrefour Brasil reafirma sua tolerância zero com o racismo. Todos os ofendidos têm nosso respeito e solidariedade. Nosso compromisso vai além do discurso:

Nos últimos dois anos implementamos mais de 50 ações antirracistas

Metade dos nossos 150 mil colaboradores são negros. 40% da liderança são pessoas negras. E queremos mais.

Criamos o Poder, programa de crescimento interno inédito aberto a todos os colaboradores negros.

Temos o mais projeto de bolsas de graduação, mestrado e doutorado para pessoas negras.

Com a Universidade Zumbi dos Palmares teremos o primeiro curso superior para agentes de segurança antirracistas, além do Pograma Racismo Zero.

A luta antirracista não começou ontem e não termina amanhã. Faremos uma grande mobilização de combate ao racismo. Com toda a sociedade.

Queremos um Brasil antirracista e precisamos do Brasil com a gente

Acesse naovamosesquecer.com.br e nos ajude a continuar melhorando”.

