"Meu foco é o Senado", diz Datena sobre campanha de 2022

247 - O apresentador da Band José Luiz Datena, que se filiou ao PSL, afirmou que seu "foco" é uma vaga no Senado a partir de 2023, e não a presidência da República.

A declaração foi feita ao vivo em bate-papo com a também apresentadora Catia Fonseca, que questionou Datena se sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto é verdadeira. "Não, disseram isso, né? Eu me filiei ao partido, ao PSL, e tem projetos aí do partido. Meu foco continua sendo o Senado, eu sempre disse para todo mundo que o meu foco é o Senado. Mas o Tancredo dizia que política é destino, né? Mas meu foco... Eu acho que você querer adiantar qualquer coisa agora é precipitado. Estamos no meio de uma pandemia, falar de eleição agora é precipitado. Mas...", disse Datena.

A colega do apresentador, Catia, disse que gostaria de vê-lo disputando a presidência: "sabe o que eu acho? Você sempre defendeu o povo, por isso eu comecei falando isso. Mas é o que eu acho mesmo. E já estou com o 'pacová' lá na Lua de gente que fala um monte de coisa e depois não faz. Você, o que promete, você cumpre".

"Ministra, calma, ministra", brincou Datena.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.