"Meu pai merece terminar de escrever a biografia dele com mais quatro anos de sucesso", diz filho de Lula

247 - Luis Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que seu pai merece “terminar de escrever” sua biografia com a chance de fazer um terceiro mandado de sucesso. “Meu pai e a gente merece isso. Ele poder terminar de escrever a biografia dele com, se Deus quiser, mais quatro anos de sucesso”, disse Luis Cláudio à coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

Questionado sobre a expectativa do novo governo, ele avalia ser “extremamente necessário voltar a garantir pelo menos o básico para a população. Que o povo tenha de volta um sistema de saúde funcional, que a gente consiga garantir três refeições para a população, que a gente volte a tirar o Brasil do mapa da fome. Eu acho que, por enquanto, a gente tem que pensar muito no mais básico possível para que a gente possa voltar a ter felicidade. Que o povo brasileiro possa voltar a sorrir, possa voltar a ser o que era. Acho que é o básico”.

Na entrevista, Luis Cláudio criticou os excessos da Operação Lava Jato, que resultaram na prisão política de Lula e que, segundo ele, contribuíram para a morte da mãe, Marisa Letícia. “Lembro dela todo santo dia. Nós, filhos, fomos criados muito perto dela. A gente tinha costume de estar sempre muito perto dela, e ela faz muita falta. Todos os netos sentem muita falta, os filhos… É uma saudade complicada, porque foi uma vida interrompida por causa de terceiros, isso é muito triste”, disse.

“Foi muito triste todo o processo. A gente viu o golpe que foi dado contra a Dilma de uma forma absurda e explícita do jeito que foi, depois vem o falecimento da minha mãe, o falecimento do meu sobrinho, que com certeza tirou a família toda do eixo. Aí logo em seguida vêm as pancadas de processos injustos, tanta calúnia que fizeram contra a gente. Aí soma a isso a prisão do meu pai, que foi a coisa mais absurda que eu já vi na vida. Mas, ao mesmo tempo, meu pai sempre deixou a gente muito tranquilo, de conversar, de acalmar a gente, de falar que ia passar, que ele ia dar a volta por cima. Então, a gente ia para Curitiba visitá-lo e voltava mais tranquilo do que a gente ia. A gente ia preocupado e voltava de lá em paz. E tá aí, né? Tudo isso está provado agora, a inocência de meu pai”, completou mais à frente.

“O orgulho que a gente sempre sentiu por ele só aumenta, e ele deu a volta por cima e a família também está dando (a volta por cima). É bacana ver que a minha família se manteve firme e forte. A gente se abalou para caramba, mas em nenhum momento se encolheu. Então, eu acho que a gente, meu pai e a gente, merece isso. Ele poder terminar de escrever a biografia dele com, se Deus quiser, mais quatro anos de sucesso… E a gente vai lutando junto do lado dele”, afirmou.

