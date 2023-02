Michelle Bolsonaro assumirá PL Mulher, mas contas do partido estão bloqueadas por Moraes

Michelle deverá receber um salário de R$ 33,7 mil pelo cargo, mas o pagamento depende autorização de um novo desbloqueio parcial das contas do PL pelo ministro Alexandre de Moraes edit

247 — A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi anunciada nesta quarta-feira, 15, pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para a presidência nacional do setor de mulheres. Segundo O Antagonista , seu objetivo será atrair novas filiações femininas.

“Michelle vai ter toda a estrutura no partido. Vai percorrer o país realizando encontros com mulheres nos estados das deputadas da legenda”, declarou Costa Neto, durante o anúncio.

Michelle deverá receber um salário de R$ 33,7 mil pelo cargo. No entanto, ele só deve receber se o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), autorizar um novo desbloqueio parcial das contas do PL.

O bloqueio de R$ 22,9 milhões foi determinado após o PL pedir revisão do resultado do segundo turno das eleições sem comprovar fraude.

