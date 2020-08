Michelle Bolsonaro diz estar curada da Covid-19

Michelle Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 no dia 30 de julho e, pelas redes, publicou cópia do exame edit

247 - Por meio da sua página nas redes sociais, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, afirma ter testado negativo para Covid-19. A informação acontece 16 dias após ter anunciado que estava com o novo coronavírus.

"Exame negativo. Obrigada pelas orações e por todas as manifestações de carinho", escreveu a primeira-dama em sua conta no Instagram, publicando a cópia do exame.

Michelle Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 no dia 30 de julho. Segundo o governo, a primeira-dama foi acompanhada durante esse período pela equipe médica da presidência da República.

Diferentemente de Jair Bolsonaro e do seu filho mais novo, Jair Renan Bolsonaro, que foram diagnosticados com o novo coronavírus e informam que fazem uso da cloroquina, não há informações sobre o uso do medicamento por parte da primeira-dama.

Segundo Ana Cristina Siqueira Valle, conhecida como Cristina Bolsonaro, mãe de Renan, o filho testou positivo para Covid-19, mas “está muito bem, tomando hidroxicloroquina”.

