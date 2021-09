Michelle Bolsonaro: 'fiz compromisso com Deus para estar no poder'

Por Rebeca Borges, Metrópoles - A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, declarou, nesta terça-feira (31/8), que “fez um compromisso com Deus” para que “tivesse oportunidade de estar no poder”.

A declaração ocorreu no lançamento das Ações de Educomunicação em Doenças Raras, no Ministério da Saúde. Durante o evento, foi apresentada a nova mascote da pasta, a Rarinha. A personagem é símbolo do teste do pezinho, exame que detecta uma série de doenças raras.

O ministério anunciou ainda a criação de curso de capacitação profissional para identificar pacientes com doenças raras. O material será disponibilizado por meio da plataforma UniverSUS.

