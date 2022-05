Michelle Bolsonaro vai participar de campanhas estaduais de candidatos bolsonaristas

Apoie o 247

247 - Michele Bolsonaro se prepara para ter uma maior participação política nas campanhas de candidatos bolsonaristas em diversos estados do país. De acordo com reportagem do blog do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles, a primeira-dama quer atuação independente e trabalhará nos estados, gravando vídeos e participando de encontros a favor de bolsonaristas, em especial de quem nunca disputou uma eleição, caso de Damares Alves”.

Segundo a reportagem, Jair Bolsonaro não teria colocado empecilhos ao projeto, mas teria pedido um tempo para que a agenda fosse organizada visando evitar acusações de promover campanha eleitoral antecipada.

