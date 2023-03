Michelle deve ir aos EUA para encontrar-se com Bolsonaro; seu objetivo é traçar defesa comum em meio à pressão pública

Apoie o 247

ICL

247 - A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro contou a amigos que deve ir aos Estados Unidos neste mês comemorar seu aniversário e o do marido, Jair, que fugiu para a Flórida. Ele completa 68 anos no dia 21 de março e ela, no dia seguinte. A informação é da CNN Brasil.

Os aliados do casal Bolsonaro afirmam que o encontro também terá como objetivo traçar estratégias de defesa em relação ao episódio das joias, à medida que avançam as investigações sobre o envio dos "presentes" da Arábia Saudita para a família.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.