Michelle diz que 'mulher tem que ser ajudadora do esposo' em evento com Bolsonaro

247 - Em evento "Mulheres pelo Brasil" realizado em um espaço de eventos na zona norte de Natal, no Rio Grande do Norte, Michelle Bolsonaro, ao lado do marido, declarou nesta quarta-feira, 14, que a mulher precisa ser "ajudadora" do esposo.

“Aqui tem um homem talvez um pouco mais técnico, mas aqui tem uma mulher espiritual. Então, eu acho que se completa né? Tem que ser assim, minhas amadas. A mulher tem que ser ajudadora do esposo, não é isso? É a gente que aguenta né? Mas graças a Deus, Deus tem falado muito ao coração do meu marido”, afirmou.

