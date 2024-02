Michelle e Damares vão aos EUA em meio à 'hora da verdade'

Apoie o 247

247 - Nos próximos dias, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, juntamente com a ex-ministra e atual senadora Damares Alves (Republicanos-DF), partirá para os Estados Unidos para uma série de visitas a igrejas evangélicas, informa o jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

A viagem já havia sido agendada e divulgada ao público antes da realização da 'Operação Tempus Veritatis', da Polícia Federal (PF), que teve como alvo Jair Bolsonaro e colaboradores do ex-ocupante do Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (8).

“Claro (que está mantida a viagem). São várias igrejas nos esperando”, afirmou Damares na tarde de quinta-feira, ao jornalista.

