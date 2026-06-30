Michelle indica saber de informações que podem afetar Flávio Bolsonaro, avaliam aliados

247 - A sequência de publicações da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais passou a ser interpretada por lideranças políticas como um possível indicativo de que ela teria conhecimento de informações ainda não reveladas que poderiam atingir politicamente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A avaliação foi publicada pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, e repercute entre integrantes da direita e da esquerda.

Segundo a reportagem do Metrópoles, as manifestações recentes de Michelle ultrapassaram o campo das críticas públicas ao enteado e passaram a alimentar especulações sobre eventuais fatos ainda desconhecidos capazes de comprometer sua candidatura à Presidência da República. Até o momento, porém, não há qualquer elemento público que confirme a existência dessas informações ou de eventual irregularidade envolvendo o parlamentar.

A sucessão de episódios começou na quarta-feira (24), quando, poucas horas antes da partida entre Brasil e Haiti pela Copa do Mundo, Michelle divulgou um vídeo em que criticava diretamente Flávio Bolsonaro. Na gravação, ela afirmou ter sido "desrespeitada" e "maltratada" pelo senador durante uma ligação telefônica, tornando público um conflito familiar que até então permanecia restrito aos bastidores políticos.

Cinco dias depois, na segunda-feira (29), novamente em um dia de jogo da Seleção Brasileira, Michelle voltou a movimentar suas redes sociais ao compartilhar um vídeo do ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho.

Na gravação repostada pela ex-primeira-dama, Garotinho afirma ter visto supostos vídeos de festas promovidas pelo banqueiro Daniel Vorcaro com mulheres nuas e com a presença de "homens que defendem a família". Ao compartilhar o conteúdo em seus stories do Instagram, Michelle acrescentou apenas a frase: "A verdade de Jesus Cristo vai prevalecer."

Embora a publicação não faça qualquer menção nominal a Flávio Bolsonaro, interlocutores ouvidos pelo colunista interpretaram a mensagem como um sinal de que Michelle poderia conhecer fatos ainda não divulgados publicamente envolvendo o senador.

Clima de apreensão entre aliados

De acordo com a reportagem, integrantes do grupo político de Flávio avaliam que o maior motivo de preocupação não está propriamente no conteúdo das postagens, mas no efeito político provocado por elas.

Na leitura de aliados do senador, a combinação de mensagens consideradas enigmáticas, referências de Michelle à ideia de que "a verdade" ainda surgirá e críticas públicas ao enteado mantém um ambiente de expectativa que aumenta a tensão entre apoiadores da pré-candidatura presidencial.

Outro fator citado por aliados, segundo o Metrópoles, é a relação de proximidade atribuída à ex-primeira-dama com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do chamado Caso Master.

Relação com Daniel Vorcaro

A reportagem lembra que, desde maio, vieram a público áudios, mensagens e informações sobre encontros envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Conforme a coluna, Flávio tem afirmado a integrantes de sua campanha que não existe qualquer fato novo capaz de comprometer sua situação política e sustenta que sua relação com Vorcaro limitou-se ao patrocínio do filme "Dark Horse", que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.